Auf der Klingenburg gibt's Amateurgolf auf allerhöchstem Niveau

52 Paare nehmen an der bayerischen Vierer-Meisterschaft auf Schloss Klingenburg teil. Die Gastgeber bieten zehn Aktive auf. Was Turnier-Besuchende erwartet.

Auf diese Gastgeber-Rolle dürfen alle Vereinsmitglieder des GC Schloss Klingenburg stolz sein: Der Bayerische Golf-Verband trägt seine Vierer-Meisterschaft 2022 auf der wunderschön gelegenen Vereinsanlage bei Schönenberg aus. Gespielt wird am kommenden Wochenende, 17./18. September, jeweils ab 10 Uhr. Am ersten Tag absolvieren die Teilnehmenden ein Vierball-Bestball, am zweiten folgt ein klassischer Vierer. Klingenburgs Spielführer Jürgen Käser verspricht ein „absolut hochkarätiges Teilnehmerfeld auf Profiniveau“.

Wildcard war nicht notwendig

Bei diesem Golf-Fest werden insgesamt 104 Sporttreibende, also 52 Doppel, starten. Spielvorgabe für jedes Paar war eine 9,0 – und damit aufs Zehntel genau jener Wert, den Käser selbst zusammen mit seinem Spielpartner, Vereinspräsident Joachim Lichtblau, erreicht. Auf die im Scherz geäußerte Frage, ob das mit rechten Dingen zugehen kann, entgegnet der GC-Spielführer mit einem Augenzwinkern: „Wir hätten als Veranstalter auch eine Wildcard bekommen.“ Diese vom aktuell 145.000 Mitglieder zählenden Verband offerierte Option zu ziehen, war nun nicht notwendig.

Insgesamt fünf Paare schicken die Klingenburger ins Rennen. Der Papierform nach bester Einzelspieler ist der mehrfache Klubmeister Hubert Reszler mit einer Vorgabe von minus 0,2. Er macht sich zusammen mit Nikolai Beranek auf den weiten Weg über die 18 Bahnen. Die Farben der Einheimischen vertreten außerdem Tobias Oßwald/Felix Oberfrank, Reimund Dirr/Fabian Breede, Marc Gratzl/Matu Lampe sowie die erwähnte Kombination Lichtblau/Käser. Allesamt sind sie Außenseiter, wollen den Heimvorteil aber bestmöglich nutzen.

Die Favoriten kommen mit Leon Breimer (minus 6,8) und Michael Strohmaier (minus 3,2) vom GC Habsberg.

Augenschmaus in ländlicher Idylle

Die Golf-Fans im Landkreis Günzburg dürfen sich nicht nur wegen der ländlichen Idylle auf einen Augenschmaus freuen. Auf diesem Niveau ist die Sportart in der Region selten zu beobachten. Und aufgrund des großen Teilnehmerfeldes werden es auch lange Tage. Die Paare beginnen entweder auf Bahn 1 oder auf Bahn 10. Zuschauende können sich dann entweder einer bestimmten Gruppe anschließen oder sich ein ruhiges Plätzchen auf einer der anerkannt schönsten Golfanlagen in Süddeutschland suchen und das Geschehen von ihrer Warte aus beobachten.

