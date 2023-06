Oberliga-Golfer feiern einen Heimsieg auf der Klingenburg

Oberligist GC Schloss Klingenburg trumpft mit dem Heimvorteil im Rücken auf. Das Resultat schüchtert das Abstiegsgespenst ein - vertreibt es aber noch nicht.

Einen souveränen und eminent wichtigen Heimsieg haben die Oberliga-Golfer des GC Schloss Klingenburg gefeiert. In der Fünfer-Liga belegen sie nun den dritten Platz und haben damit das Abstiegsgespenst, wenn auch nicht vertrieben, so doch eingeschüchtert. Die Oberliga-Frauen des Vereins dagegen tun sich weiterhin sehr schwer in ihrer Gruppe. Beim Spieltag im Oberallgäu erbten sie die rote Laterne; im Gesamtklassement sind sie Vierte. Es müsste allerdings ein mittleres Golf-Wunder her für die Spielerinnen aus dem Landkreis Günzburg, um den Abstieg zu verhindern.

Der Kapitän fand die richtigen Worte

Kapitän Felix Oberfrank hatte im Vorfeld des Spieltages auf der idyllisch gelegenen Par-73-Anlage nahe Schönenberg die richtigen Worte an sein Team gerichtet. Mit dem Heimvorteil im Rücken „muss geliefert werden, sonst wird es ganz eng“, betonte er. Seine Jungs lieferten – und wie: Mit insgesamt 30 Schlägen über Par gewannen sie mit meilenweitem Vorsprung vor dem GC Garmisch-Partenkirchen (+42).

Einen Sahnetag erwischte beim Heimspiel Klubmeister Tobias Oßwald, der von den weißen Abschlägen eine erstklassige 71er-Runde hinlegte. Aber auch seine Teamkollegen fanden gut zu ihrem Spiel und konnten überzeugen. Felix Oberfrank (+2), Hubert Reszler (+3), Matthias Zähringer (+5), Nikolai Beranek (+6), Marc Gratzl (+8), Reimund Dirr (+8) und Matu Lampe (+10) nutzten den Heimvorteil konsequent aus und holten somit fünf ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. „Dieser Sieg gibt uns sicherlich das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Wir wussten immer, dass wir gut spielen können. Jetzt haben wir es endlich auf den Platz gebracht“, resümierte Neuzugang Matthias Zähringer.

Den dritten Platz belegte Tabellenführer GC Ulm (+45) vor dem GC Rottbach (+52). Letzter wurde mit 58 Schlägen über Par der GC Owingen.

Für die Oberliga reicht es nicht ganz

Bei den Klingenburger Damen läuft es nicht ganz so rund. Nach dem Aufstieg in die Oberliga bleibt aktuell nur die Erkenntnis, dass diese Liga noch ein Stückchen zu gut für die heimischen Spielerinnen ist. Als Tages-Letzter kehrte das Team um Spielführerin Karin Schmid diesmal nach Hause zurück. „Es ist einfach nicht mehr drin in diesem Jahr, aber auch diese Erfahrung kann für die Zukunft sehr hilfreich sein“, meint eine etwas enttäuschte Carolin Bärreiter nach dem Spiel.

Lesen Sie dazu auch

Mit 114 Schlägen über Par hatten Claudia Glogger, Stephi Egerer, Carolin Bärreiter, Karin Schmid, Renate Lindauer und Claudia Prommersberger-Fischer doch einige Schläge Rückstand auf den unmittelbar davor platzierten GC Garmisch-Partenkirchen (+98). Den Tagessieg holten die Gastgeberinnen der GC Sonnenalp (+69) vor Spitzenreiter GC Wörthsee (+70) und den Damen des GC Ulm (+74).

Am 25. Juni geht es für beide Klingenburger Teams auf den Platz des GC Garmisch-Partenkirchen. Die Männer wollen dort den Klassenerhalt perfekt machen, die Frauen sich etwas besser schlagen als aktuell. (AZ)

So steht's in der Oberliga

Oberliga Süd 2 Männer:

1. GC Ulm 13/+145,

2. GC Garmisch-Partenkirchen 10/+160,

3. GC Schloss Klingenburg 9/+171,

4. GC Rottbach 7/+164,

5. GC Owingen-Überlingen 6/+171

Oberliga Süd 2 Frauen:

1. GC Wörthsee 14/+184,

2. GC Sonnenalp-Oberallgäu 13/+204,

3. GC Ulm 9/+224,

4. GC Schloss Klingenburg 5/+319,

5. GC Garmisch-Partenkirchen 4/+333