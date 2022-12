Großkötz

Unbekannter bricht in Wohnhaus in Großkötz ein: Zeugen gesucht

Ein Unbekannter ist in ein Wohnanwesen in Großkötz eingebrochen.

Rund 1000 Euro Bargeld hat am Donnerstag ein Einbrecher in einem Haus in Großkötz gestohlen. Außerdem ist ein Sachschaden entstanden.

In ein Wohnanwesen im Drosselweg in Großkötz ist am Donnerstag zwischen 7 und 19.45 Uhr eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter erbeutete dabei laut Angaben der Polizei Günzburg Bargeld. Zudem verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zu dem Täter machen können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)

