Aktuelle Umfrage: Gehen Sie zum Guntiafest?

Nach drei Jahren Pause steht das Wochenende in Günzburg wieder ganz im Zeichen des Guntiafestes. Wir wollen von Ihnen wissen, ob Sie das Stadtfest besuchen.

Endlich wieder feiern, beieinander sein, sich zuprosten und den Sommer im Freien genießen. Die Stadt Günzburg hat sich nach Rücksprache mit den Vereinen entschieden, das Guntiafest wieder zu veranstalten. Am Samstag und Sonntag ist es soweit. 2019 war die letzte Sause in der Innenstadt. Dann kam Corona. Und das Virus ist noch nicht wieder verschwunden. Was also tun? Hingehen und mitfeiern oder besser darauf verzichten, um nicht Gefahr zu laufen, sich das Virus einzufangen?