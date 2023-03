Günzburg

vor 48 Min.

Archäologie: Woher kamen die ersten Günzburger?

Plus Vor Jahrzehnten bereits wurde ein riesiges Gräberfeld in Günzburg nach und nach freigelegt. Die Zeugnisse, die sich offenbarten, sind akribisch erforscht worden.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Es war ein großer Abend für die Stadt Günzburg, den Historischen Verein und vor allem auch für die zahlreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die über Jahre am Projekt „Studien zur frühen provinzialrömischen Bevölkerung von Günzburg“ gearbeitet haben und nun ihr Ergebnis in einem dreibändigen Werk vorstellten. Initiiert wurde die spezifische Arbeit in Günzburg von Sebastian Sommer, Wissenschaftler am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, der 2021 verstorben ist. Ihm ist zu verdanken, dass Günzburg mit dieser nun vorliegenden schriftlichen Zusammenfassung in den Reihen der Archäologen, die sich mit der Römerzeit beschäftigen, einen besonderen Stellenwert einnehmen wird.

