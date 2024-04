Günzburg

Asiatisches Lebensmittelgeschäft ist neu in der Günzburger Altstadt

Kanok-On Strobel betreibt ein asiatisches Lebensmittelgeschäft in der Pfluggasse. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig stattete ihr und ihrem Mann kurz nach der Eröffnung einen Besuch ab.

Die Inhaber des "Shop Siam Asia Lebensmittel ST“ in der Pfluggasse 4 sind nicht neu in Günzburg. Was es im Sortiment gibt.

Exotische Gewürze, frisches Obst und Gemüse, unterschiedlichste Soßen, Nudeln und Reissorten, aber auch authentische Fertiggerichte finden Besucherinnen und Besucher im asiatischen Lebensmittelgeschäft „Shop Siam Asia Lebensmittel ST“. Seit rund einem Monat empfängt Kanok-On Strobel die Kundinnen und Kunden in ihrem Geschäft in der Pfluggasse 4. Zwei Jahre lang betrieb sie zuvor das asiatische Lebensmittelgeschäft in der Ichenhauser Straße 13, bevor sie vor wenigen Wochen an den jetzigen Standort wechselte. Hauptgrund sei die nun deutlich größere Verkaufsfläche, erzählt ihr Mann Oliver Strobel beim Besuch von Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Statt 55 Quadratmetern stehen nun 120 Quadratmeter plus ein separates Lager zur Verfügung. Asia Laden in zentraler Lage in Günzburg Und noch einen Vorteil hat der neue Standort, sind sich die Thailänderin und ihr Mann einig: Wegen der zentralen Lage gebe es deutlich mehr Laufkundschaft als zuvor. Das Lebensmittelgeschäft hat von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Wer nicht selbst vor Ort einkaufen kann, der kann sich seine Lieblingsprodukte auch nach Hause liefern lassen, erzählt Kanok-On Strobel. Ein bunter Mix aus der Welt der asiatischen Küche wird im Shop Siam Asia Lebensmittel ST in Günzburg angeboten. Foto: Michael Lindner/Stadt Günzburg Für viele Bürgerinnen und Bürger in Günzburg gibt es nun ein neues Angebot für asiatische Lebensmittel in der Innenstadt. Wie berichtet, musste der zentral am Stadtbach gelegene Asia Shop und Asia Imbiss der gebürtigen Thailänderin Bangon Gross im Herbst 2023 schließen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Günzburg Plus Hier tut sich was: Neueröffnungen in der Günzburger Innenstadt

