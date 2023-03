Auffahrunfall: Autofahrer übersieht das Auto vor ihm

Bei einem Auffahrunfall in Günzburg erkannte ein 68-Jähriger Pkw-Fahrer, das vor ihm zum Stehen gekommene Auto zu spät.

Ein 30-Jähriger ist mit seinem Pkw am Sonntagnachmittag auf dem Auweg in Richtung Dillinger Straße gefahren. Nachdem er verkehrsbedingt am Kreisverkehr Auweg – Dillinger Straße anhielt, fuhr er mit seinem Pkw kurz an, musste jedoch nochmals aufgrund eines vorfahrtsberechtigten Fahrzeuges anhalten. Laut Angaben der Polizei erkannte ein ihm nachfolgender 68-jähriger Pkw-Fahrer dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 30-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 5000 Euro. (AZ)