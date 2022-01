Autofahrer übersteht Schleuderunfall auf der A8 bei Günzburg unverletzt

Bei einem Unfall wird das Fahrzeug eines Mannes auf der A8 bei Günzburg quer über die Fahrbahn geschleudert. Für ihn geht es glimpflich aus, die Feuerwehr hat viel Arbeit.

Reichlich Arbeit hatten die Feuerwehrkräfte aus Burgau nach einem Schleuderunfall auf der A8 bei Günzburg. Am Mittwochvormittag war ein 38-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Gegen 11.48 Uhr verlor er alleinbeteiligt rund etwa 1000 Meter vor der Anschlussstelle Günzburg die Kontrolle über seinen Ford. Das Auto kam ins Schleudern, prallte in die rechte Außenschutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und kam quer auf den rechten Fahrstreifen zum Stehen. Andere Verkehrsteilnehmer blieben unbeschadet.

Autofahrer leistet Erste Hilfe bei Unfall auf A8

Ein Außendienstmitarbeiter, der mit seinem Auto gerade zu einem Kundentermin war, nahm den Unfall im Augenwinkel wahr, hielt an und leistete Erste Hilfe. Nach der Untersuchung durch den angerückten Rettungswagen des BRK Jettingen konnte aber Entwarnung gegeben werden, der Fahrer hatte Glück und kam mit dem Schrecken davon. Den Gesamtschaden an Fahrzeug und Leitplanke beziffert die Polizei auf etwa 5000 Euro. Neben dem Rettungswagen war auch ein Einsatzleiter Rettungsdienst der Johanniter-Unfallhilfe vor Ort. Die Feuerwehr Burgau sperrte die Richtungsfahrbahn zur Absicherung der Unfallstelle und zum Reinigen der Fahrbahn kurzzeitig bis auf den linken Fahrstreifen ab. Die Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Günzburg war zur Unfallaufnahme vor Ort, ebenso auch der Autobahnbetriebsdienst der Pansuevia. (obes)