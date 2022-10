Bauunternehmen Bendl plant große Standorterweiterung in Günzburg

Plus Anlässlich der Eröffnung einer Kanalsanierungshalle stellt die Firma Bendl ihre "Vision 2035" vor. Der Plan: ausgelagerte Bereiche wieder nach Günzburg holen.

Grauer Stahlbeton, sieben Tore auf beiden Seiten und einige Fenster an der Vorderseite – das ist die neue Kanalsanierungshalle der Firma Bendl. Mit Kosten in Höhe von etwa 3,5 Millionen Euro kein günstiger Bau, aber sicherlich nicht spektakulär genug für eine große Eröffnungsfeier. Dennoch lud das Bauunternehmen Vertreterinnen und Vertreter der Politik aus dem ganzen Landkreis ein. Der Grund: die Präsentation der „Vision 2035“. Die Kanalsanierungshalle ist dabei erst der Anfang.