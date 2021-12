Bei zwei Verkehrsunfällen in Günzburg entstehen 10.000 Euro Schaden

Hier war die Straße für zwei Autos zu schmal, dort führte Unaufmerksamkeit zum Zusammenstoß: In Günzburg haben sich zwei Unfälle ereignet.

Da war wohl die Straße zu schmal: Am Mittwochnachmittag stießen in Günzburg in der Riemgrabenallee, Höhe Mühlweg, zwei Fahrzeuge zusammen. Das Auto eines 48-Jährigen und das einer 24-Jährigen waren dort in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Als sie sich begegneten, kam es zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 6000 Euro.

Autofahrerin hält in Günzburg an, nachfolgendes Auto fährt auf

Am gleichen Nachmittag musste in Günzburg eine 39-jährige Autofahrerin ihren Wagen an der Kreuzung Augsburger Straße / Tulpenstraße / Zubringer zur Bundesstraße 16 verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 52-jährige Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 39-Jährigen auf. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand. (AZ)