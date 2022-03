Günzburg

vor 31 Min.

Besuch auf der Baustelle: So sieht es kurz vor der Eröffnung im Legoland aus

Plus Am 2. April startet das 2002 eröffnete Legoland Günzburg in seine Jubiläumssaison. Derzeit wird an vielen Ecken noch gearbeitet – im Park und im Feriendorf.

Von Michael Lindner

Das Legoland Günzburg steht kurz vor der Eröffnung. Am 2. April startet die Saison und die Arbeiten im Freizeitpark und vor allem im Feriendorf laufen auf Hochtouren. Doch längst ist noch nicht alles fertig. Dies hat unter anderem mit dem Saharastaub der vergangenen Tage als auch mit den umfangreichen Bauarbeiten zu tun. Zwei Tage vor der planmäßigen Eröffnung gab die Legoland-Deutschland-Geschäftsführerin Manuela Stone mit ihrem Team vor Ort einen Einblick und einen Ausblick auf die Jubiläumssaison. Denn das Freizeitresort in Günzburg nahe der A8 wird dieses Jahr 20 Jahre alt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

