Betrunkener Radfahrer in Günzburg unterwegs

Wie sich herausstellt, ergibt ein erster Test beim 46 Jahre alten Radfahrer einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, kurz vor halb eins, bemerkte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg einen auffälligen Fahrradfahrer in der Ulmer Straße in Günzburg. Der Mann fuhr schwankend auf dem Gehsteig. Zeitweise drohte der Fahrradfahrer auf die Fahrbahn zu stürzen.

Während der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 46-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,6 Promille. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutabnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (AZ)