Das Gesicht der Günzburger Zeitung nimmt Abschied

Mit Andrea Jergon verliert die Redaktion am Wätteplatz weit mehr als eine Sekretärin. Die 62-Jährige hat fast die Hälfte ihres Lebens für die Zeitung gearbeitet. Eine Würdigung.

Es war Liebe auf den ersten Blick. Gemeint ist jetzt nicht der Ehemann von Andrea Jergon, er möge es verzeihen. Angespielt wird hier auf das innige Verhältnis, das die heute 62-Jährige stets mit der Günzburger Zeitung pflegte. 1995, erinnert sie sich, "hat mich meine Vorgängerin Ingrid Tiedemann unter ihre Fittiche genommen. Ich war beim Schnupperarbeiten, damals im zweiten Stock im Brentano-Haus am Günzburger Marktplatz, wo die Lokalredaktion untergebracht war. Und ich habe sofort gewusst: Das ist es. Da will ich hin. Es hat alles gepasst." Und sie setzt noch hinzu: "Ich hätte nie etwas anderes machen wollen."

Jetzt sollte mal langsam verraten werden, worum es überhaupt geht: Es geht um die langjährige Sekretärin (auf Neudeutsch: Redaktionsassistentin) der Günzburger Zeitung. Ihr Liebesverhältnis hat Andrea Jergon kurz vor Ablauf des Monats September beendet, denn sie tritt in die passive Phase ihrer Altersteilzeit ein.

Die Mitorganisation von Großveranstaltungen der Zeitung war ihr Ding

Am Mittwoch war noch ein heftiger Arbeitstag, der gar nicht enden wollte, da abends die Podiumsdiskussion mit sechs Landtagskandidatinnen und -kandidaten in Krumbach anstand. Solche Großveranstaltungen waren genau Andrea Jergons Ding. Denn egal, ob kommunalpolitische Ereignisse, Konzerte (sehr gerne mit der Joe Gleixner Bigband), früher die von der Zeitung veranstaltete Gala oder seit einigen Jahren das Starkbierfest in Burgau – und nicht zu vergessen die Leserreisen und ungezählte Verlosungen und Gewinnspiele: Stets brillierte die Mutter und Oma mit ihrem Organisationsgeschick. In die Vorbereitungsarbeiten wurde nicht selten ein Gutteil der Familie eingespannt. Widerstand war zwecklos. Andrea Jergon war stets bewusst, dass eine Lokalredaktion mit solchen Veranstaltungen jenseits des Tagesgeschäfts hervortreten und Gesicht zeigen kann und soll, was von den Bürgerinnen und Bürgern goutiert wird.

Dass alles picobello sein und funktionieren musste, war für Andrea Jergon so klar, wie es die Fensterscheiben des Buckingham-Palastes sind. Warum der gerade an dieser Stelle erwähnt wird? Nun, die Kollegin ist ein ausgesprochener "Royals"-Fan im Allgemeinen. Aber nichts geht ihr über die britische Königsfamilie im Besonderen. Sie vermittelte am Redaktionssitz, der Hofgasse 9, zuweilen den Eindruck von unendlich großem Expertinnenwissen, sodass hinterher nicht ganz klar war, wer zuerst von den Eheproblemen im Palast wusste: Charles, Diana – oder doch Andrea. Jetzt ist jedenfalls das Zeitfenster geöffnet, noch tiefer in die Welt von Königs & Co. einzutauchen – es sei denn, diverse Runden auf dem Golfplatz, Reisen vornehmlich nach Griechenland oder die beiden umtriebigen Enkelkinder halten sie davon ab.

Und plötzlich taucht Oberbürgermeister Jauernig bei Andrea Jergon auf

Aber weiter zum letzten Arbeitstag am Donnerstag: Der begann mit einem Überraschungsbesuch von Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und seiner Frau Bettina. Es wird vermutlich das größte Geschenk sein, das sie im Zuge der Verabschiedung erhält: Jauernig brachte gleich einen Liegestuhl mit, der auf dem oberen Teil der Liegefläche mit drei Worten die Botschaft transportiert: "Glücklich in Günzburg."

In der Redaktion hatte die "gute Seele" mit ihrer Diplomatie und ihrem Fingerspitzengefühl maßgeblichen Anteil an einer guten und produktiven Arbeitsatmosphäre. Nicht ohne Grund hat die Kollegenschaft im März 2011 aus Anlass des 50. Geburtstages eine Sonder-Titelseite gebastelt, die Andrea Jergon beim Aufräumen ihres "Oval Office" nun wieder in die Hände gefallen ist. Die Überschrift lautet: "Die Chefin". Und darunter ist zu lesen: "Wer in der Redaktion der Günzburger Zeitung wirklich das Sagen hat."

Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen – außer vielleicht noch, dass wir "unsere Andrea" bereits jetzt ganz doll vermissen.