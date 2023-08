Das Sommer-Comeback zum 71. Günzburger Volksfest

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig hat das 71. Günzburger Volksfest eröffnet. 33 Gruppen begleiteten den großen Festumzug. Beim Bieranstich wurde es spannend.

Günzburgs fünfte Jahreszeit hat offiziell begonnen, und pünktlich dazu kehrte der Sommer zurück. Während des Umzugs prallte die Sonne auf die Mitglieder der örtlichen Vereine mit ihren schwenkenden Fahnen und begleitet von schwungvoller Marschmusik herab. Im Festzelt stellte sich schnell eine heitere Stimmung ein.

Das Günzburger Volksfest ist eröffnet. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (Mitte) zapfte symbolisch das erste Fass Festbier der Radbrauerei Günzburg an. Davor gab es einen festlichen Umzug über den Marktplatz zum Festgelände am Auweg. Foto: Bernhard Weizenegger

Der Höhepunkt des ersten Tages, der Bieranstich, ließ einige Zeit auf sich warten: Wegen eines "technischen Defekts" am Fass benötigte Jauernig drei Anläufe. Die Übeltäter: Zwei Gummiringe auf dem Zapfhahn. Georg Leonhard Bucher, Chef der Radbrauerei, nimmt das Stadtoberhaupt in Schutz: "Als der zweite Gummi weg war, hat unser Oberbürgermeister nur noch zwei Schläge gebraucht." Wie dem auch sei: Zum 71. Mal hieß es hieß auf dem Volksfestplatz am Auweg: "A'zapft is!"