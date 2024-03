Der Umzug beginnt: VR-Bank verlässt bisherige Hauptstelle in Günzburg

Auf dem Gelände der ehemaligen Goerlich-Kliniken entsteht die neue Bank. Welche Anlaufstellen es für Kunden in der Zwischenzeit gibt.

Die VR-Bank zieht aus, Teile des Landratsamts ziehen demnächst ein: Es tut sich etwas in der bisherigen Hauptstelle der VR-Bank Donau-Mindel in Günzburg. Ab Montag, 25. März, will die Bank ihre Serviceleistungen in anderen Filialen in Günzburg anbieten.

Wie berichtet, entsteht die neue Hauptstelle der VR-Bank auf dem Areal der ehemaligen Goerlich-Kliniken, im Laufe des Jahres 2027 ist hier die Fertigstellung geplant. Das bisherige Gebäude hat kürzlich der Landkreis Günzburg erworben: Bereits ab April sollen hier die ersten Fachbereiche einziehen und damit das Platzproblem im Landratsamt entspannen. Etwa 100 Arbeitsplätze beabsichtigt der Landkreis hier unterzubringen, unter anderem auch das Bürgerbüro.

Diese Anlaufstellen für Kunden gibt es künftig in Günzburg

Kunden der VR-Bank Donau-Mindel finden in der Zwischenzeit die Anlaufstelle für Serviceanliegen laut Pressemitteilung nun im Gebäude in der Augsburger Straße 47. Die Immobilien- und Baufinanzierungsabteilung soll ebenso wie der Bereich Firmenkunden zukünftig in der Augsburger Straße 1 ½ anzutreffen sein. Diese Übergangslösung gilt nach Angaben der VR-Bank, bis die neue Hauptstelle fertiggestellt ist.

Während dieser Phase sollen Kunden weiterhin Zugang zu allen Bankdienstleistungen haben, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Für die Mitglieder und Kunden sollen sich damit keine nennenswerten Einschränkungen ergeben. Die Geldausgabeautomaten und die Schließfachanlage sollen bis zur Fertigstellung des Neubaus im Jahr 2027 weiterhin in der bisherigen Hauptstelle nutzbar sein. Zusätzlich werden in der neuen Beratungsfiliale in der Augsburger Straße 47 weitere Automaten verfügbar sein. (AZ, rjk)