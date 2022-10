Günzburg

18:00 Uhr

Der Zeitplan für das neue Wohnviertel am Günzburger Auweg steht

Plus Im Wohnquartier Günz-Donaupark entstehen in den kommenden Jahren 305 Wohnungen. Der Investor nennt exklusive Details zu dem Megaprojekt. Bald rollen die Bagger.

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

Fünf Personen sitzen in einem Besprechungszimmer im Günzburger Rathaus, die nicht nur zufrieden, sondern sehr glücklich sind. Glücklich deswegen, weil ein jahrelang geplantes und schwieriges Unterfangen nun auf der Zielgeraden steht, welches das Gesicht der Großen Kreisstadt verändern wird. Es geht um das Wohnquartier Günz-Donaupark am Auweg, in dem laut Investor einmal knapp 1000 Menschen leben sollen. Der Investor ist die Immo-Projekt aus Kaufbeuren, deren Geschäftsführer Joachim Heby und Joshua Voith; Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, Stadtbaumeister Gerhard Dietze und Stadtwerke-Vorsitzender Lothar Böck erzählen der Günzburger Zeitung exklusiv, was auf dem riesigen Gelände detailliert geplant ist – und dass in Kürze die Arbeiten beginnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen