Diamantene Hochzeit: Bei Anita und Michael Halbritter funkte es 1962 im Fasching

Plus Es war wohl Liebe auf den ersten Blick, die auch nach 60 Jahren Ehe zwischen Anita und Michael Halbritter brennt. Mit Kindern, Enkeln und Urenkeln wird gefeiert.

Beim Feuerwehrball im Fasching 1962 sprang der berühmte Funke zwischen Michael und Anita Halbritter sofort beim ersten Treffen über. Eigentlich wollten damals die Jungverliebten sofort heiraten, auf Wunsch der Eltern der Braut wurde dann zunächst eine große Verlobungsfeier veranstaltet und ein Jahr später die große Hochzeitsfeier. Mit blitzenden Augen erzählen die beiden immer noch Verliebten, wie schön diese beiden Feste waren. Die Freude am Feiern begleitete sie ihren gesamten gemeinsamen Lebensweg und hat ihnen einen großen Freundeskreis beschert.

"Wir mussten die Liebe nie suchen – sie ist uns nie ausgegangen", sagt Anita Halbritter mit tiefer Überzeugung. Ihr Mann Michael bestätigt dies und empfindet es als großes Geschenk, dass ihre Liebe im Laufe der Jahre gewachsen und zu einer großen Vertrautheit geworden ist. Ganz wichtig ist dem Jubelpaar, dass sie sich auch nach 60 Jahren Ehe immer wieder sagen, wie gern sie sich haben – einfach mal zwischendurch am Tag oder am Abend, bevor sie sich zurückziehen. Diese Einstellung hilft ihnen auch dabei, die allmählich auftretenden altersbedingten körperlichen Beschwerlichkeiten mit der entsprechenden Gelassenheit zu akzeptieren und sich gegenseitig Hilfestellung zu geben, wo immer dies nötig ist.