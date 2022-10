Die Sanierung der Jahnhalle Günzburg soll endlich beginnen

Plus Die Günzburger Jahnhalle soll fit gemacht und wieder kulturell genutzt werden können. Das Millionenprojekt wirkt sich auch auf manche Vereine aus.

Die Jahnhalle in Günzburg ist ein Hingucker. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude aus dem Jahr 1929 wurde in der jüngeren Vergangenheit durch Vereine wie den Förderverein Jahnhalle, den VfL und den Alpenverein mithilfe von viel Eigenleistung und Geld nicht nur optisch aufgewertet. Einzelne Hallenteile wie Fassade, Fenster oder Giebel wurden saniert. Trotzdem ist die Nutzung aus vielerlei Gründen wie zum Beispiel baurechtlichen, brandschutzrechtlichen und nicht zuletzt hygienischen Gründen momentan nur sehr eingeschränkt möglich. Das soll sich ändern. Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit die Sanierung und Erweiterung der Halle genehmigt.