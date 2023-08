Drei Tage Volksfest in Günzburg: Schunkeln, Spaß und Stimmung

Das erste Volksfest-Wochenende ist vorüber. Die sommerlichen Temperaturen zogen tausende Besuchende auf den Festplatz. Auch Polit-Prominenz ließ sich blicken.

"Es gibt das Frühjahr, es gibt den Sommer, es gibt Herbst und Winter und es gibt eine fünfte Jahreszeit: Das Günzburger Volksfest!", hallt Oberbürgermeister Gerhard Jauernigs freudige Stimme am Freitag durch das Festzelt am Volksfestplatz. Zum Start des 71. Volksfests verzogen sich die Wolken der vergangenen Wochen restlos und bescherten bestes Sommerwetter. Dazu läutete der Musikverein Reisensburg heitere Stimmung ein. Jauernigs Bier-Drama in drei Akten geriet beim Klang des Böhmischen Traums schnell in Vergessenheit. Die Partyband Hally Gally rockten das Bierzelt mit Mitsing-Klassikern wie "Country Roads" und Hits von Andreas Gabalier bis in den späten Abend hinein.

Das Günzburger Volksfest ist ein Publikumsmagnet. Zum 71. Mal wird die "fünfte Jahreszeit" gefeiert? Foto: Bernhard Weizenegger

Neben den Tönen der Blasmusiker erfüllt der Duft von knusprigen Bauern-Gockeln die aufgewärmte Luft im Festzelt. Das Festbier, "Rosas Märzen", benannt nach der Großmutter des Chefs der Günzburger Radbrauerei, Georg Leonhard Bucher, wird auch heuer wieder in den Maßkrügen auf die Tische gebracht. Seit einem Vierteljahrhundert übernimmt die Familie Hahn aus Bad Windsheim die Bewirtung auf dem Günzburger Volksfest. Jauernig, der hinter dem Traditionswirt drei Jahre im Rückstand liegt, dankte Michael Hahn für die vergangenen Jahre, in denen man zusammen viele "schöne Momente, aber auch Hochwasser und Rückschläge" zusammen erlebt habe. In einem Liegestuhl kann er sich künftig "Glücklich in Günzburg" fühlen.

Polit-Prominenz, Party-Musik und Feuerwerk

Auch die Besucherinnen und Besucher kamen am ersten Volksfest-Wochenende auf ihre Kosten. Auch, wenn heuer keine Fundsachen die Besitzer wechselten, konnte auf dem Flohmarkt am Samstag doch so mancher Schatz ins Eigentum der Besucherinnen und Besucher übergehen. Als prominentester Politiker ließ sich der Freie-Wähler-Chef, Wirtschaftsminister und stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger im Festzelt blicken. Am Abend brachten dann Kzwoa Gefühl und Power aus dem Alpenland nach Günzburg.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler in Bayern, war am Wochenende zu Gast in Günzburg. Nach einem Besuch im Rathaus hat sich der stellvertretende bayerische Ministerpräsident rund eineinhalb Stunden im Festzelt des Günzburger Volksfests aufgehalten. Video: Till Hoffmann

Etwas traditioneller ging das Programm am Sonntag weiter: Die Musik der Stadtkapelle Günzburg umrahmte den Frühschoppen musikalisch. Mit Sorge verfolgten die Verantwortlichen zwei Unwetterwarnungen am Sonntagnachmittag, doch die Wolken zogen zum Glück an Günzburg vorbei. Abends traten dann die Blech(b)engel auf die Bühne und brachten mit stimmungsvoller Blasmusik die Feiernden in Bewegung.

Auch in der kommenden Woche erwartet die Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm. Bis zum 21. August heißt es am Auweg in Günzburg weiterhin Festzeltstimmung und Unterhaltung mit musikalischen und kulinarischen Highlights. Am Donnerstag, 17. August, können die Günzburgerinnen und Günzburger zudem wieder einen bunt erleuchteten Nachthimmel bestaunen: Nach einem Jahr Pause kehrt das Feuerwerk zurück.