Günzburg

vor 2 Min.

Fahndungstreffer bei Personenkontrolle

Am Günzburger Bahnhof wurde am Sonntag ein 18-Jähriger untersucht. Die Kontrolle endete für den Jungen Mann in der Justizvollzugsanstalt.

Ein 18-Jähriger wurde am Sonntag Vormittag am Bahnhof in Günzburg kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den jungen Mann ein offener Haftbefehl vorliegt. Die Polizei verhaftete den 18-Jährigen und brachte ihn in die Justizvollzugsanstalt. (AZ)

