Günzburger Maimarkt steht ganz im Zeichen der Mobilität

Mit dem Mai kommt auch der Maimarkt in die Günzburger Altstadt. Neben dem Marktangebot findet ein "Tag der Mobilität" statt. Wie kann Verkehr nachhaltig werden?

Beim Günzburger Maimarkt säumen alljährlich neben geöffneten Ladengeschäften eine Vielzahl von Verkaufsbuden die historische Altstadt. Rund 60 Standbetreiber bieten am Sonntag, 7. Mai, zwischen 10 und 18 Uhr ihre Waren an. Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr. Gleichzeitig nehmen Stadt und Cityinitiative Günzburg den Tag zum Anlass, durch verschiedene Aktionen auf das wichtige Thema der nachhaltigen Mobilität aufmerksam zu machen.

Die Marktbesucherinnen und -besucher werden rund um den Bürgermeister-Landmann-Platz und den Wätteplatz von einem reichhaltigen Warenangebot empfangen: Uhren, Schmuck, Accessoires, Taschen, Leder- und Spielwaren ebenso wie Haushaltswaren, Pflanzen, Gewürze oder Lebensmittel bis hin zu Rollläden, Fenster und Markisen. Hier wird jeder fündig, der nützliche Helfer für Haus und Garten sucht. Doch nicht nur das große Angebot des Marktes mache ihn so besonders: "Die Kombination aus Marktständen, geöffneten Ladengeschäften und der vielfältigen Gastronomie gepaart mit dem besonderen Flair der historischen Gassen und Plätze, macht den Maimarkt aus", schwärmt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

Günzburger Maimarkt informiert über klimaschonende Verkehrssysteme

Den etablierten Markttag in diesem Jahr zusätzlich als Plattform für das wichtige Thema der (E-)Mobilität zu nutzen, liege im besonderen Interesse der Stadt, so Jauernig. So findet neben dem diesjährigen Maimarkt zusätzlich ein "Tag der Mobilität" statt. Dabei sind verschiedene Anbieter aller Arten von Mobilität vor Ort und stellen ihre Produkte vor. Von Fahrrädern über E-Roller und -Autos bis hin zu gasbetriebenen Fahrzeugen – wer sich über nachhaltige und klimaschonende Verkehrssysteme informieren möchte, ist hier genau richtig.

Auch die Stadt Günzburg informiert mit einem eigenen Stand vor der Tourist-Information Günzburg-Leipheim über den ganzjährig angebotenen Radservice und E-Bike-Verleih vor Ort. Außerdem können sich Interessierte mit Fragen zum diesjährigen Stadtradeln, zum städtischen Förderprogramm Lastenrad sowie ganz allgemein zum Radverkehr in der Großen Kreisstadt an die städtischen Mitarbeitenden wenden. Unterstrichen wird der Aktionstag durch ein Gewinnspiel, für das die Teilnehmerkarten bereits Tage vorher bei den Günzburger Geschäften abgeholt werden können. Im Rahmen des Markttages können diese dann beim Stand der Tourist-Information Günzburg-Leipheim auf dem Schlossplatz eingeworfen werden. Auf die Teilnehmenden warten viele tolle Gewinne wie zum Beispiel BMW Bobbycars, 500 Euro Fahrtguthaben für SWA Carsharing, eine E-Roller-Fahrt, Geschenkkörbe und Gutscheine für Leih-E-Bikes, den Flexibus sowie Velo-Kalcher aus Günzburg.

Durch die Verteilung der Marktstände ergeben sich für die Anwohnenden eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten. Der Anwohnerverkehr nördlich des Marktplatzes wird über den Kuhberg geleitet. Südlich des Marktplatzes ist in der Zeit von 10 bis 19 Uhr kein Anwohnerverkehr möglich. (AZ)

Lesen Sie dazu auch