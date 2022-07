Günzburg

13:14 Uhr

Günzburger Munk Group nimmt ihre Millioneninvestition in Betrieb

Die Munk Group hat ihr neues Sägezentrum am Stammsitz in Günzburg eröffnet. Fahrbare Hochregallager und Paternoster ermöglichen doppelte Lagerkapazitäten, moderne Schweißroboter beschleunigen die Fertigung.

Plus Im Gewerbegebiet Donauried entstand in den vergangenen Monaten ein neues Produktions- und Sägezentrum. Inhaber Ferdinand Munk geht damit außergewöhnliche Wege.

Von Michael Lindner

Ferdinand Munk bezeichnete sich am Freitag selbst als sparsamer Schwabe, sonst hätte er als Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group nicht gleich vier Feste auf denselben Tag gelegt – unter anderem seinen Geburtstag sowie die Eröffnung und Inbetriebnahme des neuen Produktions- und Sägezentrums im Gewerbegebiet Donauried. Wenn es um das Familienunternehmen geht, schlägt er mitunter außergewöhnliche Wege ein, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Mehr als 20 Millionen Euro hat er in die neue Halle in Günzburg sowie in den vergangenen Sommer eröffneten Standort Leipheim mit dem Geschäftsbereich Munk Rettungstechnik investiert. Und das ist noch lange nicht alles.

