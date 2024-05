Günzburger Waldbad öffnet am 11. Mai: Das müssen Gäste beachten

In dieser Saison gibt es die Eintrittskarten erstmals in digitaler Form. Außerdem müssen Besucher wegen der Bauarbeiten das Freibad über den Personaleingang betreten.

Der Saisonstart für das Günzburger Waldbad steht nun fest: Am Samstag, 11. Mai 2024, öffnet das Bad seine Pforten. In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen, unter anderem werden erstmals Eintrittskarten auch in digitaler Form angeboten. Im Waldbad finden seit Herbst vergangenen Jahres umfangreiche Maßnahmen statt: Der Zugangsbereich mit neuen Betriebs- und Sanitärräumen und einem ansprechenden Vorplatz wird neu gestaltet und ein neuer Kiosk- und Gastronomiebereich mit vergrößertem Biergarten geschaffen. Bedingt durch die voraussichtlich bis Herbst laufenden Bauarbeiten wird der Zugang zum Waldbad in diesem Jahr neu geregelt.

Besucher betreten das Waldbad Günzburg über den Personaleingang

Die Besucher betreten das Bad in dieser Saison über den Personaleingang unmittelbar vor den Wohnmobilstellplätzen. „Mit dieser provisorischen Regelung können wir den Besuchern einen unkomplizierten Zugang zum Bad bieten“, sagt Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck. Es wird einen separaten Ein- und Ausgang geben, zwei Kassenhäuschen sorgen für einen reibungslosen und schnellen Kartenverkauf – egal ob Tages-, Zehner-, Saison- oder Familienkarte. Die Fahrradabstellplätze wurden in das direkte Umfeld des provisorischen Zugangs verlegt. In diesem Jahr wird erstmalig ein neues Ticketsystem angeboten. „Gäste können die Eintrittskarten schon vor ihrem Besuch ganz bequem im Internet über einen Online-Shop kaufen und an der Kasse als digitales Ticket beispielsweise über das Smartphone vorzeigen“, so der Stadtwerke-Vorstand. Online-Tickets können voraussichtlich ab Juni erworben werden. Die digitalen Karten können auch ausgedruckt werden, alle Eintrittskarten sind auch vor Ort an den Kassenhäuschen des Waldbads zu kaufen. Das bisherige Pfandsystem bei Saison- und Familienkarten wurde abgeschafft. Deren Ausgabe erfolgt, sofern sie vor Ort gekauft werden, als wiederverwendbare Kunststoffkarte.

Neues Kiosk im Günzburger Freibad mit Pächter Josef Fritz

Da der Kiosk- und Gastronomiebereich neu errichtet wird, gibt es innerhalb des Waldbads direkt neben dem provisorischen Zugang einen Kioskbetrieb. Pächter Josef Fritz sorgt mit einer etwas verkleinerten Speisen- und Getränkekarte für die Bewirtung der Badegäste. Aufgrund der Baumaßnahme wird dieses Jahr auf einen Biergarten-Außenbereich verzichtet. Die Minigolfanlage ist angesichts der unmittelbaren räumlichen Nähe zu den Baumaßnahmen aus Sicherheitsgründen bis zum Abschluss der Bauarbeiten geschlossen. Bedingt durch die Sanierung fallen einige wenige Parkplätze weg. Ausreichend Ausweichparkplätze stehen auf der gegenüberliegenden Straßenseite entlang des Auwaldstadions und am Parkplatz am Donaukraftwerk zu Verfügung. Fußgänger kommen dank der vorhandenen Unterführung gefahrlos von der einen Seite der Heidenheimer Straße auf die andere, so die Stadt.

Ein Blick auf das Waldbad Günzburg noch vor einigen Monaten. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Über den Winter wurde im Waldbad die Technik instand gesetzt und vor Kurzem das Wasser in die Becken eingelassen. „Vier Tage dauerte es, bis alle Becken mit Wasser gefüllt sind“, erzählt Schwimmmeister Günter Münzing. Da zum Saisonstart am Samstag, 11. Mai, der Günzburger Cross-Triathlon stattfindet, sind die Becken an diesem Tag erst ab dem Nachmittag nutzbar. Zwischen 9 und 20 Uhr hat das Waldbad in dieser Badesaison täglich geöffnet, die Eintrittspreise bleiben unverändert. Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet wie im vergangenen Jahr 4,50 Euro. Der Eintrittspreis ab 18 Uhr beträgt wie die ermäßige Tageskarte 2,50 Euro. Zehnerkarten kosten für Erwachsene 38 Euro und ermäßigte Zehnerkarten 22 Euro. Erwachsene zahlen für die Jahreskarte weiterhin 70 Euro, ermäßigt kostet eine Saisonkarte 50 Euro. Die Gebühren für Familien-Saisonkarten betragen 85 Euro, mit der Familienkarte der Stadt Günzburg bekommt man die Familienjahreskarte für 80 Euro. Kinder bis sechs Jahren und Günzburger Schulklassen in Begleitung einer Lehrkraft haben freien Eintritt. (AZ)

