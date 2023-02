Günzburger Wirtschaftsjunioren setzen auf regionale Wirtschaft

Was sich die Wirtschaftsjunioren aus Günzburg bei ihrer ersten Jahresversammlung als eingetragener Verein vorgenommen haben. Neuer Vorsitzender ist Alexander Kübel.

Kübel löst nach einstimmiger Wahl den bisherigen Vorsitzenden Ferdinand Birzele ab, der im Führungsteam bleibt. Der neue Vorsitzende Alexander Kübel wird durch Nina Kappler, Benedikt Kaltenecker und Verena Kollmann unterstützt. Birzele bleibt den Wirtschaftsjunioren als Ressortleiter für Events und Highlightveranstaltungen erhalten. Als Ressortleiter bleiben außerdem Tony Rausch (Bildung und Soziales) und Johannes Birzele (Innovation und Unternehmertum) im Amt. Der bisherige Ressortleiter für Politik und Internationales, Christoph Ost, übergab sein Amt an Julian Kehrle. Ebenfalls übergab Ramona Nahirni-Vogg das Ressort Presse und Öffentlichkeitsarbeit an André Schipp. Für die Mitgliederkommunikation ist zukünftig Benedikt Kaltenecker verantwortlich.

Schwabenweite Veranstaltungen geplant

Im Jahr 2023 soll die regionale Wirtschaft im Fokus stehen. Nach einer langjährigen Corona-Pause, bei der bestehende Netzwerke oft leiden mussten, sollen diese im neuen Jahr wieder intensiviert werden. „Persönliche Netzwerke haben schon immer geholfen, Krisen zu bewältigen“, so Kübel. Ganz nach dem Jahresmotto stehen bereits mehrere Veranstaltungen fest, die über die Grenzen des Günzburger Kreises hinaus geplant sind. So ist sind die WJ-Günzburg Ausrichter des WJ-Schwabentreffens in diesem Jahr. Ferner ist ein Flohmarkt in der Jahnhalle Günzburg als Gemeinschaftsprojekt mit den WJ-Dillingen geplant. Der Erlös soll Kindertageseinrichtungen zugutekommen.

Die Wirtschaftsjunioren Günzburg sind eine aktive Gruppe von rund 70 Unternehmern sowie Führungskräften bis zum Alter von 45 Jahren. Sie agieren in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen der Region. Die Vereinigung organisiert eine Plattform, die ihren Mitgliedern eine Möglichkeit geben soll, Gedanken und Erfahrungen auszutauschen. Dazu veranstaltet sie beispielsweise Firmenbesichtigungen, Vorträge, gesellschaftliche Veranstaltungen, sowie das Kennenlernen von politischen Mandatsträgern. Nähere Informationen gibt es unter vorstand@wj-guenzburg.de. (AZ)