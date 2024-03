Günzburg

Im Industriegebiet Donauried werden Wasser- und Kanalleitungen erneuert

In der Rudolf-Diesel-Straße sowie in der Lochfelbenstraße in Günzburg finden in den kommenden Monaten Bauarbeiten statt. Was das für den Verkehr bedeutet.

Neben den Baumaßnahmen in der Innenstadt kommen auf Günzburg nun weitere Arbeiten zu, die sich über mehrere Monate hinziehen werden: Betroffen ist diesmal das Industriegebiet Donauried. Hier werden nach Angaben der Stadtwerke Wasser- und Kanalleitungen erneuert. Die Arbeiten sollen sich bis November hinziehen. Das Leitungsnetz im Günzburger Industriegebiet Donauried stammt nach Angaben der Stadtwerke größtenteils aus den 1970er-Jahren. Durch die Erweiterungen in den vergangenen Jahrzehnten sei die Auslastung der Netze stetig gestiegen. "Die Stadtwerke erhöhen mit den anstehenden Maßnahmen die Versorgungssicherheit und richten die Infrastruktur auf die kommenden Jahrzehnte aus", so Lothar Böck, Vorstand der Stadtwerke Günzburg. Bauarbeiten sollen sich nicht auf die B16 auswirken In der Rudolf-Diesel-Straße werden ab der Lochfelbenstraße bis auf Höhe der Daimlerstraße eine neue Wasserleitung sowie eine Kanaldruckleitung gebaut. Im Weiteren Verlauf soll die Verlegung einer Kanaldruckleitung zwischen dem Kreuzungsbereich Rudolf-Diesel-Straße/Lochfelbenstraße bis vor den Bereich der B 16 erfolgen. Die gute Nachricht: Der Verkehr auf der B 16 soll davon nicht betroffen sein. Roland Baumgärtner, Technischer Leiter der Stadtwerke, erläutert, dass die Maßnahme in drei Bauabschnitten realisiert wird. Innerhalb dieser Bauabschnitte wird das Bauvorhaben als Wanderbaustelle abgewickelt, sodass innerhalb des Industriegebietes jederzeit kleinräumige Umleitungsstrecken möglich sind, die entsprechend ausgeschildert werden. Dadurch werde während der gesamten Dauer der Arbeiten eine größtmögliche Erreichbarkeit der Betriebe gewährleistet. Innerhalb des jeweiligen Wanderbauabschnittes findet nach Angaben der Stadtwerke eine Vollsperrung statt, der Anlieger- und Anlieferverkehr bleibe dabei möglich. Als Baubeginn ist Montag, 8. April, vorgesehen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte November dauern. (AZ)

