Jugend musiziert: Anton Bareis fährt zum Bundeswettbewerb

Nach zehn Jahren ist erstmals wieder ein Schüler der Städtischen Musikschule Günzburg beim Bundesentscheid vertreten. Im Mai spielt der 16-Jährige in Lübeck.

Dieses Ergebnis ist für Anton Bareis ein riesiger Erfolg – und zugleich eine Auszeichnung für die Städtische Musikschule Günzburg mit Gitarrenlehrer Hannes Mühlfriedel und ihrem Leiter Jürgen Gleixner. Der 16-jährige Anton Bareis hat sich am Wochenende für den Bundeswettbewerb von Jugend musiziert qualifiziert.

Jürgen Gleixner freut sich riesig über das Ergebnis und sagt: „Das ist ein ganz herausragender Erfolg für Anton. Er hat seit Jahren eine enorm hohe Leidenschaft für Musik und macht mit seinen Auftritten ganz viel positive Werbung für Günzburg und unsere Musikschule.“

Junger Gitarrist fährt zum Bundeswettbewerb nach Lübeck

Der 16-jährige Anton Bareis aus Sontheim an der Brenz spielt seit acht Jahren Gitarre. 2020 qualifizierte er sich in der Altersgruppe II für den Landeswettbewerb von Jugend musiziert, im selben Jahr wurde er von der Stadt Günzburg als eine von zehn Personen bei der Ehrung für Kulturschaffende für seine herausragenden musikalischen Leistungen ausgezeichnet. Einen zweiten Preis erreichte Anton Bareis bei seinem nächsten Start, als der Regional- und Landeswettbewerb von Jugend musiziert wegen Corona ausnahmsweise zusammengelegt waren.

In diesem Jahr hat der 16-Jährige seine bisherigen Leistungen noch einmal überboten. Nach einem ersten Preis im Regionalwettbewerb in Steinheim am Albuch erspielte er sich beim Landeswettbewerb vom 15. bis 17. März in Offenburg erneut einen ersten Preis – und zwar mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Wie hoch dieser Erfolg einzuordnen ist, macht ein Blick in die Vergangenheit deutlich: Als bislang letztem Schüler der Städtischen Musikschule Günzburg gelang Jakob Nistler 2014 der Einzug in den Bundeswettbewerb von Jugend musiziert. Der deutsche Tenor Nistler, der zwischen 2013 und 2017 bei Danuta Debski Gesangsunterricht in Günzburg erhielt, gewann damals sogar den ersten Preis. 2017 nahm er sein Gesangsstudium in Wien auf und ist seit 2018 auf verschiedensten Opernbühnen zu sehen.

Schüler und Lehrer aus Günzburg harmonieren

Anton Bareis wird sein Können an der Gitarre im Mai beim Bundeswettbewerb in der Hansestadt Lübeck zeigen. Vom 16. bis 22. Mai sind dort die besten deutschen Nachwuchsmusiker in den unterschiedlichen Kategorien im Einsatz. Sein Gitarrenlehrer Hannes Mühlfriedel wird ihn nach Lübeck begleiten. „Es kommt selten vor, dass es zwischen Lehrer und Schüler so perfekt harmoniert wie in diesem Fall. Hannes Mühlfriedel hat einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass Anton Bareis solche Höchstleistungen abrufen kann“, sagt Musikschulleiter Gleixner stolz. (AZ)