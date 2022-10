Jugendliche wird in Günzburg von Auto erfasst und verletzt

Mit leichten Verletzungen musste eine 13-Jährige am Mittwoch im Krankenhaus behandelt werden, nachdem sie zuvor mit einem Auto zusammengestoßen war.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin kam es am Mittwochnachmittag an einer Kreuzung in Günzburg. Laut Polizei übersah eine 34-jährige Autofahrerin eine 13-jährige Jugendliche, als sie mit ihrem Pkw von der Straße An der Kapuzinermauer nach links in Richtung Sedanstraße abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Jugendlichen, die an der Fußgängerampel die Straße bei Grünlicht überquerte. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. (AZ)