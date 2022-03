Kinder- und Jugendpornos: Mann zu Bewährungsstrafe verurteilt

Plus Ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg besitzt und verschickt kinderpornografische Bilder und Videos. Nun musste er sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Mehr als fünf Minuten dauerte die Verlesung der Beweismittel. Bild nach Bild zählte der Staatsanwalt auf. Insgesamt besaß der Angeklagte aus dem Landkreis Günzburg mehr als 200 kinder- und jugendpornografische Bilder und etwa 30 Videos. Über WhatsApp verschickte er mehrere davon an Unbekannte. Und das, obwohl er schon einmal wegen des Besitzes kinderpornografischer Bilder verurteilt worden war. Jetzt musste er sich erneut vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten.