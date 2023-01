Kontrolle an der A8: Mann will Lkw illegal ins Ausland bringen

Die Autobahnpolizei Günzburg leitet nach der Kontrolle auf der A8 ein Strafverfahren gegen einen 62-Jährigen ein. Der hat einen gekauften Lkw nicht zugelassen.

Beamte der Autobahnpolizei Günzburg haben am Mittwochabend einen 62-jährigen Lkw-Fahrer auf der A8 kontrolliert. Wie sich herausstellte, erwarb der Mann den Lkw am selben Tag in Deutschland und wollte ihn anschließend ins Ausland überführen. Allerdings hatte der 62-Jährige laut Bericht der Polizei den Lkw dafür nicht ordnungsgemäß in Deutschland zugelassen. Der Mann durfte daher nicht mit dem Fahrzeug weiterfahren, gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. (AZ)