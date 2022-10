Jetzt auch ganz offiziell: Günzburg erhält Urkunde für Landesgartenschau

Die Stadt Günzburg hat im Sommer den Zuschlag für die Landesgartenschau 2029 bekommen und ist jetzt offiziell ausgezeichnet worden.

Ganz offiziell wurden jetzt den Austragungsstädten der Bayerischen Landesgartenschauen in den Jahren 2028 bis 2032 im Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz ihre Urkunden überreicht. Für Günzburg freuten sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz und Stadtbaumeister Georg Dietze. „Mit der offiziellen Urkunde als Ausrichterstadt geht es nun endlich richtig los“, so der Günzburger Oberbürgermeister bei der Übergabe der Urkunde durch Umweltminister Thorsten Glauber. Dieser gratulierte den künftigen Landesgartenschaustädten für ihre erfolgreichen Bewerbungen und stellte die Siegerkonzepte vor.

Bayerns Landesgartenschauen seien eine echte Bereicherung für die Städte und Gemeinden, so der Minister in seiner Rede. Neben Günzburg konnten sich Nürnberg, Penzberg, Schrobenhausen und Langenzenn gegen weitere Bewerber durchsetzen. Die Stadt Günzburg hat den Zuschlag für das Jahr 2029 erhalten und will die Stadt näher an ihre Flüsse anbinden. Naherholung und Naturschutz am Wasser sollen gestärkt und mehr Familienfreundlichkeit erreicht werden. Auch derzeit wenig genutzte Bereiche bieten Potenziale für eine umfassende Grünflächenentwicklung. Die Gartenschau sei eine einmalige Chance für die Stadtentwicklung, ist Gerhard Jauernig überzeugt. „Mit der Gartenschau werden wir dauerhaft attraktive Flächen gestalten und unsere Stadt klimafest machen“, so der Oberbürgermeister. (AZ)