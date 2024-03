Landesgartenschau in Günzburg bekommt höhere staatliche Förderung

Für die Landesgartenschau 2029 kann die Stadt jetzt mit höheren Zuschüssen rechnen. Dafür soll das Geld eingesetzt werden.

In fünf Jahren findet in Günzburg die Landesgartenschau statt. Die Vorbereitungen laufen bereits auf vollen Touren - und das Großereignis erfordert große Investitionen. Für diese bekommt die Stadt nun höhere Förderungen als bisher geplant.

Wie die Landtagsabgeordnete Marina Jakob ( Freie Wähler) in einer Pressemitteilung berichtet, habe sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig dem Anliegen an sie gewandt: Die in fünf Jahren anstehende Landesgartenschau stelle die Kommune aufgrund immer höher werdenden Belastungen vor große Herausforderungen. Landtagsabgeordnete Marina Jakob stellte daraufhin den „kurzen Draht“ zu Umweltminister Thorsten Glauber her.

Zuschüsse für Landesgartenschauen in Bayern werden erhöht

„Die Landesgartenschauen sind Impulsgeber für die ausrichtenden Kommunen und deren gesamtes Umland“, so die umweltpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Freien Wähler. „Daher war es mir ein großes Anliegen, dass die geplante Gartenschau nicht an den stark gestiegenen Baukosten scheitern muss“.

Der Ministerrat habe nun der Erhöhung der staatlichen Förderung für Landesgartenschauen zugestimmt. Für Investitionen wie dauerhafte Pflanzbereiche, Teichanlagen, Wegesysteme und Ruhezonen können jetzt bis zu sechs Millionen Euro (zuvor fünf Millionen Euro) gefördert werden. Zudem können Ausgaben für die Durchführung der Gartenschauen mit bis zu einer Million Euro gefördert werden. „Die Stadt Günzburg kann nun mit einer erheblichen Steigerung der Fördergelder für die Ausrichtung der Landesgartenschau rechnen“, freut sich Marina Jakob über die positive Entscheidung. (AZ)

