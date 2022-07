Legoland-Parade in Günzburg bekommt neuen Themenwagen

Am 21. Mai feierte die Legoland-Parade in Günzburg Weltpremiere. Am Samstag gibt es einen weiteren Themenwagen – diesmal im asiatischen Stil.

Vor eineinhalb Jahren wurde die Idee für eine Legoland-Parade im Freizeitpark in Günzburg geboren. Als im September die Gelder des Eigentümers Merlin Entertainments Group freigegeben wurden, begann sofort die Planung. Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Messe- und Karosseriebau arbeiteten nach engen Designvorgaben an der Umsetzung der Themenwagen. Im Maßstab von 1:25 wurden sechs Lego-Wagen originalgetreu gebaut, der Duplo-Zug wurde im Maßstab 1:16 skaliert. Nun gibt es einen weiteren Themenwagen.

Die Legoland-Parade ist seit ihrer Premiere am 21. Mai ein Highlight bei den Parkgästen in Günzburg. Wenige Wochen nach dem ersten Umzug gibt es jetzt einen weiteren Themenwagen: den Ninjago-Paradewagen mit Meister Wu und seinen Ninjas. Der Wagen im asiatischen Stil wird am Samstag, 2. Juli, das erste Mal Teil der Parade sein. Bei gutem Wetter reiht sich der Wagen um 16 Uhr für seine Premierenfahrt durch den Park mit erstmalig dann acht Themenwagen ein.

Der neue Wagen der Legoland-Parade ist an die vier Meter hoch

Zum Start des Ninjago-Quartiers, der an Pfingsten eröffneten Unterkunft im Feriendorf, wurde auch ein neuer überlebensgroßer Legoland-Held vorgestellt – der Ninja Mentor Sensei Wu. Ab Samstag ist der Meister der Elementarkräfte auch Teil der Parade. Zwischen dem Piratenschiff und Parkdrache Ollis Limousine wird es am Wochenende einen Neuzugang geben: In rot-weißen Farben ragen die Säulen mit asiatischer Inschrift an die vier Meter in die Höhe.

Wie auch die bisherigen Wagen besteht dieser größtenteils aus einem mineralischen, ressourcenschonenden Kunststoff und 3D-Druck-Elementen. Was aussieht wie der Eingang zu einem Ninjago-Dojo-Tempel ist das neue Gefährt von Meister Wu. Begleitet wird der Wagen außerdem von Ninjas in farbigen Kostümen, passend zu den einzelnen Elementen der Ninjago-Helden. Die bunten Themenwagen der Legoland-Parade können bei gutem Wetter immer an den Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien um 16 Uhr von den Parkgästen bewundert werden. Jetzt ist auch die Ninjago-Welt ein Teil dieses Spektakels. (mili, mit AZ)