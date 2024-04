Günzburg

Lehrerkonzert: Begeisterung mit Stücken von der Klassik bis zur Moderne

Plus Musiklehrer präsentieren sich beim musikalischen Frühling im schwäbischen Barockwinkel zum ersten Mal in der Aula des Dossenberger Gymnasiums.

Von Martin Gah

„Ich bin überwältigt, dass so viele gekommen sind“, sagte Joe Gleixner, der Leiter der städtischen Musikschule Günzburg, vor dem Lehrerkonzert der Einrichtung. Erstmals fand dieses in der Aula des Dossenberger Gymnasiums statt, weil die Räumlichkeiten in der Musikschule dafür zu klein wurden. Alle Darbietungen sorgten immer wieder für Begeisterungsstürme.

Die Eröffnung des Konzerts übernahm das Trio Michael Graef (Flöte), Miriam Seyboth (Violoncello) und Kathrin Günther (Klavier). Sie präsentierten das "Trio G-Dur" für Flöte von Joseph Haydn. Der erste Satz im Allegro beginnt wie ein jubelnder Walzer in Dur, dann folgt eine marschierende Sequenz. Der zweite Satz im Andante ist wie ein Walzer in Moll angelegt. Wieder jubelnd ist das Finale im Allegro Moderato, das fröhlich marschierend daherkommt.

