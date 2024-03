Lkw schiebt geparkte Autos in Günzburg aufeinander

Beim Rückwärtsfahrten beschädigt ein 26-Jähriger mit seinem Sattelzug geparkte Pkw in Günzburg. Dabei entsteht ein Sachschaden.

Ein 26-Jähriger hat am Donnerstagmorgen in Günzburg beim Rückwärtsfahren mit seinem Sattelzug zwei geparkte Autos beschädigt. Laut Polizei fuhr der 26-Jähriger um 7.15 Uhr zum Wenden rückwärts von der Ichenhauser Straße in die Straße "An der Herrgottsruh" ein.

Dabei kollidierte sein Sattelzug mit einem geparkten Auto einer 24-Jährigen. Deren Fahrzeug wurde durch den Anprall auf ein weiteres geparktes Fahrzeug eines 23-Jährigen geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. (AZ)

