Günzburg

vor 27 Min.

Mann empfängt Paketbotin nackt und landet vor Amtsgericht Günzburg

Plus Ein 24-Jähriger empfängt eine Paketbotin nackt an der Wohnungstür und bittet sie herein. Jetzt muss er sich vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten.

Von Felix Gnoyke

Zunächst schien es für die Paketbotin ein ganz normaler Arbeitstag zu werden. Doch an diesem Vormittag im Dezember 2021 änderte sich das schlagartig. Als sie bei einem 24-jährigen Mann aus Leipheim klingelt, möchte er, dass sie die Lieferung direkt zur Wohnungstür im Obergeschoss bringt. An der Tür angekommen nimmt er das Paket entgegen und öffnet ruckartig die Tür – komplett nackt. Schockiert und angeekelt läuft die junge Frau das Treppenhaus hinunter, als er ihr nachruft, ob sie nicht noch in die Wohnung kommen möchte. Das bleibt vor dem Amtsgericht Günzburg nicht ohne Folgen.

