Günzburg

18:01 Uhr

Mutter und Sohn sind nun gemeinsam im Stadtrat Günzburg

Plus Mit Claudia und Michael Jahn gibt es im Stadtrat nun eine Mutter-Sohn-Konstellation. Warum dies beide als witzig empfinden und ob sich etwas an den Gesprächen ändert.

Von Michael Lindner

Es ist ein lauer Spätsommernachmittag – die Sonne scheint, vereinzelt zwitschert ein Vögelchen und auf dem fein säuberlich gedeckten Tisch auf der Terrasse stehen Kaffee, Tee und Kuchen. Claudia Jahn und ihr ältester Sohn Michael sitzen am Tisch und sprechen über allerlei Dinge: über Sport, über Familie, aber auch über Politik. Die beiden Günzburger sind heimatverbunden, möchten wissen, was in der Stadt geschieht, in welche Richtung sie sich entwickelt, was man besser machen kann und was bereits gut läuft. Der 27-jährige Michael Jahn ist seit 2020 im Stadtrat, seit wenigen Tagen gehört auch Mutter Claudia dem Gremium an – für eine andere Fraktion.

