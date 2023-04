"Nachhaltiges Günzburg": Patenschaft für 30.000 Bienen erneuert

Damit es in Günzburg weiter summt und brummt: Drei Bienenvölker beziehen erneut ihr Sommerquartier auf dem Balkon der Sparkasse Günzburg.

Im April beginnt die Blütezeit vieler heimischer Kern- und Steinobstsorten. Passend dazu haben die Stadt Günzburg, die Sparkasse Günzburg-Krumbach und die AOK Günzburg Ende April ihre Patenschaft für drei Bienenvölker mit insgesamt circa 30.000 fleißigen Bienen erneuert – eine Maßnahme im Rahmen des Projektes "Nachhaltiges Günzburg". In diesem Jahr gibt es sogar ein "kleines Jubiläum" zu feiern.

Bereits zum fünften Mal in Folge beziehen die summenden Gäste ihr Quartier auf dem Balkon der Sparkasse in Günzburg. Anlässlich dieses Jubiläums wurde der Einzug der Bienen mit einem Vortrag für interessierte Mitarbeiter der drei Patenschaftsunternehmen und einer anschließenden Honigverkostung verbunden. Christian Maushart, Bienengesundheitswart des Landesverbandes Schwaben und zweiter Vorsitzender des Imkervereins Krumbach, zeigte unter dem Thema "Schätze aus dem Bienenvolk" die immense Wichtigkeit dieser nützlichen Insekten auf. Bereits seit 2019 besteht der Patenschaftsvertrag zwischen den Projektpartnern und dem Vorsitzenden des Imker-Kreisverbands Günzburg, Wolfgang Heininger. Die Projektpartner sind sich einig, dass Bienen wichtige Akteure im Ökosystem sind und zur Erhaltung und Verbreitung der Pflanzen und ihrer Vielfalt beitragen. So bestäuben sie rund 80 Prozent unserer Nutzpflanzen.

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Günzburg-Krumbach, Daniel Gastl, Umweltfachkraft der Stadt Günzburg Christine Hengeler, Direktor der AOK Günzburg, Hermann Hillenbrand und Vorsitzender des Imker-Kreisverbandes, Wolfgang Heininger (von links) sind sich einig: „Die Biene muss geschützt werden.“ Foto: Sparkasse Günzburg-Krumbach, Demet Karatas

Klimawandel, Insektizide und Krankheiten gefährden die Bienen

Um dem Bienensterben etwas entgegenzusetzen, haben die Initiatoren des Projekts auf dem Balkon der Sparkassen-Hauptstelle in Günzburg drei Bienenvölker angesiedelt. Versorgt werden die Bienen von Imker Wolfgang Heininger. "Für ein gesundes Leben ist eine intakte Natur wichtig. Die Bienen leisten als Bestäuber einen elementaren Beitrag für unsere Ernährungssicherheit. Sie bestäuben unter anderem unsere Obst- und Beerenfrüchte und sind deshalb für ein vielfältiges Ökosystem unverzichtbar", so Hermann Hillenbrand, Direktor der AOK Günzburg.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Günzburg-Krumbach, Daniel Gastl, betont: "Ich kann nur jedem Unternehmen in der Region empfehlen, eine Bienenpatenschaft zu übernehmen." Dies sei ein wichtiger, aktiver Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Naturschutz. "Ziel muss es sein, den Insekten auch in der Günzburger Innenstadt genügend Nahrung zu bieten, ob Wildbiene, Hummel oder den fleißigen Honigbienen: mehr Artenvielfalt auf den städtischen Grünflächen ist daher das erklärte Ziel der Stadt", sagt Christine Hengeler, Umweltfachkraft der Stadt Günzburg. Die Ernte wird für Oktober erwartet. Was damit geschehen soll, steht bereits fest: Der Honig wird für jeden der drei Kooperationspartner extra abgefüllt und ist als süßes Geschenk für ganz besondere Anlässe vorgesehen. (AZ)