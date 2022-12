Günzburg

12:00 Uhr

Naturschutz im Kreis Günzburg: So fällt Frimmels Abschiedsbilanz aus

Nach beinahe 33 Jahren geht Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Günzburg in den Ruhestand. Als Naturschutzbeauftragter für den Landkreis Günzburg stieß er mehrere Projekte an, die bis heute wirken. Klar, dass auch das "Abschiedsfoto" in der Natur entstanden ist – im Günzburger Klingelpark an einer Rotbuche.

Plus Nach fast 33 Jahren hört Ottmar Frimmel als Naturschutzbeauftragter des Landkreises Günzburg auf. Er ist dankbar, weil er sein Hobby zum Beruf machen konnte.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Die Erinnerungen an die Besuche bei der Oma in Eppisburg (Landkreis Dillingen) sind über all die Jahrzehnte, die dazwischenliegen, nicht verblasst. "Sie hatte einen Bauernhof, den habe ich geliebt. Da mussten mich meine Eltern fast mit Gewalt wegholen", erzählt Ottmar Frimmel. Und er berichtet über den Abenteuerspielplatz Natur, den er beispielsweise während vieler Spaziergänge erlebt hat. Seine Zipfelmütze hat der kleine Ottmar nicht selten abgenommen, um sie als Sammelbecken umzufunktionieren. Platz darin haben Schnecken gefunden, an denen der Bub Gefallen fand. Nachdem er die Fracht erst eingesammelt und irgendwann wieder aus seinem Spezial-Behältnis entfernt hatte, blieb eine schleimige Spur der Weichtiere zurück – und die Mütze wanderte umgehend in die Waschmaschine. "Meine Mutter ist schier ausgeflippt", erinnert sich Frimmel, der im Januar seinen 66. Geburtstag feiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen