Osterglocken kündigen die Landesgartenschau an

OB Gerhard Jauernig und Karin Scheuermann verteilen auf dem Günzburger Wochenmarkt ein vorösterliches Geschenk. Im Gegenzug gibt es Anregungen und Vorschläge.

Ein vorösterliches Überraschungsgeschenk gab es am Dienstagvormittag auf dem Günzburger Wochenmarkt: Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und Karin Scheuermann, Geschäftsführerin der Landesgartenschau Günzburg 2029 GmbH, verteilten an die Besucher 100 Osterglocken. Diese Aufmerksamkeit der Stadt wurde von den Beschenkten gerne angenommen. Ein netter Nebeneffekt: Die Menschen kamen mit Gerhard Jauernig und Karin Scheuermann ins Gespräch und konnte ihre Anmerkungen und Wünsche für die Landesgartenschau in Günzburg in fünf Jahren direkt weitergeben. „Es gab einige interessante und sehr gute Vorschläge, die wir in unsere weiteren Überlegungen und Planungen gerne mit aufnehmen“, sagt Günzburgs Oberbürgermeister über den Bürgerdialog am Marktplatz. (AZ)

