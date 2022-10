Patient legt Feuer im Bezirkskrankenhaus

Die Feuerwehr rückt am Montag mit einem Großaufgebot zum Bezirkskrankenhaus Günzburg aus. Ein Patient hatte einen Brand gelegt.

Die Integrierte Leitstelle Donau/Iller hat am frühen Montagabend ein Großaufgebot von Einsatzkräften zum Bezirkskrankenhaus Günzburg geschickt. Dort war im Haus 20 eine Rauchentwicklung festgestellt und durch Rauchwarnmelder die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst worden.

In Anbetracht dieser Umstände und der hohen Anzahl an Patienten waren umfangreiche Kräfte der Werksfeuerwehr Bezirkskrankenhaus, der Freiwilligen Feuerwehren Reisensburg, Günzburg und Leipheim sowie die Kreisbrandinspektion dorthin beordert worden. Der Rettungsdienst rückte mit acht Rettungswagen an. Auch zwei Notärzte und weiteres medizinisches Personal waren im Einsatz.

Wie sich herausstelle, hatte ein Patient im Erdgeschoss im westlichen Flur einen Rauchmelder in Brand gesetzt. Kurz darauf zündete er dann einen Rauchmelder im östlichen Flur an. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Da 20 Personen - Patienten und Personal - der Rauchentwicklung ausgesetzt waren, wurden sie vom Rettungsdienst gesichtet. Nach erster Information wurde aber niemand verletzt. Der Sachschaden liegt nach erster Schätzung im vierstelligen Bereich.