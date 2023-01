Günzburg

vor 49 Min.

Der Abschied fällt ihm schwer: Rebayhalle-Hausmeister "Ali" geht in den Ruhestand

Alfred Widmann hat am 31. Januar seinen letzten Arbeitstag als Hausmeister der Rebayhalle in Günzburg.

Plus Fast 20 Jahre war Alfred Widmann der Chef der Rebayhalle in Günzburg. Welch beeindruckende Erfahrungen er gemacht hat und was ihm die Arbeit erleichterte.

Von Claudia Jahn

Eine ganze Generation junger Menschen begleitete Alfred Widmann während seiner fast 20-jährigen Dienstzeit als Hausmeister der Rebayhalle in Günzburg. Viele der Spielerinnen und Spieler der Handballabteilung des VfL Günzburg begannen ihre Karriere als Dreikäsehochs bei den Minis – teilweise im zarten Alter von nur vier Jahren. „Ali“, wie der rührige Hallenchef von allen genannt wird, bezeichnet es als ein unglaubliches Geschenk, die sportliche und persönliche Entwicklung der jungen Menschen aus so direkter Nähe mitbegleitet zu haben. Am Dienstag, 31. Januar, hat er seinen letzten Arbeitstag. Die Anekdoten, die er mit den Sportlern im Laufe der Jahre erlebte, könnten ein ganzes Buch füllen.

