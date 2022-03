Günzburg

Rekordhaushalt in Günzburg: viel Geld für Kinder und Co.

Günzburg plant dieses Jahr mit einem Rekordhaushalt. Geld soll unter anderem in die energetische Sanierung des Forums am Hofgarten und in die Sanierung der Jahnhalle fließen.

Plus Der Günzburger Stadtrat verabschiedet den mehr als 64 Millionen Euro schweren Haushalt. Wo Geld investiert wird und welche Ausgaben als belastend gelten.

Von Michael Lindner

Von einem tollen Paket mit ganz viel Leidenschaft und vielen Chancen sprach Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bei der Verabschiedung des diesjährigen Haushalts. In dem umfangreichen Zahlenwerk, über das wochenlang in mehreren Sitzungen beraten wurde, stehen unter anderem die geplanten Millioneninvestitionen der Stadt Günzburg in diesem Jahr. Vor allem in den Bereich Kinder und Familien wird viel Geld investiert, aber nicht nur dorthin fließen hohe Beträge. Was die Stadt plant und wie die finanzielle Situation in Günzburg ist.

