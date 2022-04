Günzburg

Rollstuhlfahrer können endlich den Fernverkehr am Bahnhof nutzen

Auch Rollstuhlfahrer wie Thomas Burghart, der Behindertenbeauftragte der Stadt Günzburg, können jetzt dank einer mobilen Einstiegshilfe ICEs am Bahnhof in Günzburg nutzen.

Plus Ab 1. Mai können auch behinderte Menschen in ICEs in Günzburg einsteigen. Der neue Mobilitätsservice der Deutschen Bahn kann jedoch nicht spontan gebucht werden.

Von Sophia Huber

Der Ablauf an sich dauert nicht lange. Ein Zug kommt in Günzburg an, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin des Roten Kreuzes steht am Gleis bereit, bringt die mobile Einstiegshilfe und unterstützt den behinderten Menschen beim Ausstieg oder Umstieg. Der neue Mobilitätsservice am Bahnhof in Günzburg hat jedoch eine längere Vorgeschichte.

