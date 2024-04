„Sauber eig‘schenkt“: Predigt zum Tag des Bieres in Günzburg

Karl Bader alias Bruder Baderbas tritt anlässlich des Tags des Bieres im Forum am Hofgarten auf. Was beim Derblecken in Günzburg geboten ist und wo es Karten gibt.

Unter dem Motto „Sauber eig‘schenkt – die Predigt zum Tag des Bieres“ dreht sich am Dienstag, 30. April, im Günzburger Forum am Hofgarten alles um den feinen Gerstensaft – und natürlich Politik. Der Künstler Hermann Skibbe hat das Abendprogramm mit vielen Überraschungen konzipiert und wird es sich laut Pressemitteilung nicht nehmen lassen, selbst zum Mikrofon und mit Schwablantis zur Gitarre zu greifen. Karl Bader alias Bruder Baderbas wird schlagkräftig nicht nur den bayerischen Politikern einschenken und als wortgewandter Mönch mit Biss die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen kommentieren. Die Moderation übernimmt der ehemalige stellvertretende Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, Gerd Horseling. Hermann Skibbe und Radbrauereichef Georg Bucher veranstalten zusammen mit der Stadt Günzburg den Abend im Forum am Hofgarten.

Radbrauereichef ist Mitveranstalter des Derbleckens in Günzburg

Es ist nicht das erste Mal, dass Hermann Skibbe und Georg Bucher zusammen als Organisatoren auftreten. Vor knapp drei Jahren veranstalteten sie das Derblecken auf dem Gelände der Radbrauerei. Hunderte Besucher sind damals gekommen, im Forum am Hofgarten wird diesmal Platz für 380 Gäste sein. Für das leibliche Wohl ist mit regionalen Schmankerln und frischem Günzburger Rad-Bier bestens gesorgt. Passend zum 1. Mai werden an diesem Tag Birken für den guten Zweck versteigert. Die Veranstaltung beginnt am 30. April um 19.30 Uhr. Ab 18 Uhr öffnet der Saal mit gastronomischem Angebot und Blasmusik. Eintrittskarten gibt es im Forum am Hofgarten zu den bekannten Kartenverkaufszeiten (Montag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr), der Buchhandlung Hutter oder jederzeit über Eventim.de. (AZ)