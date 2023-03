So entsteht die Osterkrone für den Guntiabrunnen

Plus Ab dem 31. März können sich die Günzburger wieder auf einen geschmückten Osterbrunnen auf dem Marktplatz freuen. Wer dahintersteckt und woher der Brauch kommt.

Seit acht Uhr sind die vier Frauen des Brauchtumsvereins Günzburg im Bauhof am Schnüren und Stecken. Sie arbeiten an der Osterkrone, die am 31. März auf den Brunnen des Günzburger Marktplatzes gesetzt werden soll. Der obere Teil der Krone ist um 14 Uhr bereits vollständig geschmückt. Nur unten schaut das extra für den Brunnen angefertigte Metallgestell noch heraus, um welches am Ende des Tages vier Gartensäcke Buchs und 800 Eier gebunden werden sollen. Für die Frauen des Brauchtumsvereins ist es das zweite Mal, dass sie den Brunnen am Marktplatz schmücken. Davor kümmerten sie sich um die Osterkrone am Dossenbergerhof. Warum sie das tun? "Weil das unsere Stadt ist", erklären die Ehrenamtlichen.

Jede Eierfarbe hat eine Bedeutung. Sie stehen für Günzburg, Bayern und die Kirche. Foto: Dorothea Roßkopf

Die Osterkrone in Günzburg als Zeichen des Neuanfangs

Monika Stocker, Brauchtumswärtin des Vereins, erklärt den Hintergrund des Osterbrunnens. Die Tradition komme aus Franken. Früher, als Brunnen noch nicht winterfest waren, musste man sich das Wasser in der kalten Jahreszeit anderswo besorgen. Aus diesem Grund feierte man es, wenn der Brunnen im Frühling wieder benutzt werden konnte. "Wasser ist Leben", heiße es auch. Somit hat das Wasser nicht nur die biblische Symbolik von Auferstehung oder Taufe, sondern auch von Frühling und Neuanfang. Dieser Neuanfang wird bis heute gefeiert. Auch in Günzburg.

Christine Schmid schneidet den Buchs zurecht. Vier Gartensäcke davon werden in der Osterkrone verarbeitet. Foto: Dorothea Roßkopf

Ein paar Veränderungen gab es über die Jahre allerdings schon. Statt bemalten, ausgeblasenen Hühnereiern handelt es sich bei den 800 farbigen Eiern um Kunststoffeier, lackiert mit Autolack. Eine Maßnahme, die nicht nur vor Verfärbung schützt, sondern die Krone auch wetterbeständig macht. Jeder der drei Bögen trägt neben weißen Eiern jeweils gelbe, rote oder blaue Eier. Und das nicht ohne Grund. Während Gelb/Weiß für die Kirche stehen soll, stellen rote und weiße Eier die Stadt Günzburg dar und die Farben Blau und Weiß Bayern.

Es wird ein farbenfroher Osterbrunnen. Foto: Dorothea Roßkopf

Gebunden wird wie bei einem Adventskranz

Zum Binden der Krone nimmt Christine Schmid, Vorsitzende des Vereins, die Buchsbaumzweige aus dem Gartensack und kürzt sie. In den dunkelgrünen Buchsbündeln werden dann die bunten Eier, befestigt an langen Metallstäbchen, gesteckt. Gebunden wird die Krone ähnlich wie ein Adventskranz. Mehrere Büschel Buchs werden um das Metall geschnürt und mit grünem Wickeldraht fest an dem Gestell befestigt. Es zählt die Teamarbeit, erklärt Rita Degele, während sie auf einem Hocker stehend die Buchszweige um die Krone bindet. Gisela Bayer reicht ihr drei bunte Kunststoffeier. Degele ist seit über 35 Jahren im 280 Mitglieder starken Brauchtumsverein aktiv: "Wegen der Geselligkeit", erzählt sie. Man entwickle Freundschaften und erfahre Rücksicht und Miteinander, führt Monika Stocker aus.

Teamarbeit: Rita Degele bindet einen Buchsbüschel an das Gestell, während Gisela Bayer ihr ein gelbes Kunststoffei reicht. Zum Binden wird grüner Draht verwendet. Foto: Dorothea Roßkopf

Osterkrone für den Guntiabrunnen: 30 Stunden Ehrenamt

Es kostet einiges an Zeit und Arbeit, die Osterkrone zu schmücken, Material zu holen, sie auf den Brunnen zu setzen und das Ganze noch mal andersherum zu wiederholen. Auf insgesamt 25 bis 30 Stunden schätzen die Ehrenamtlichen ihre Arbeit. Die Frauen machen es allerdings mit Spaß, "sonst würden wir uns nicht dafür einsetzen", sagen die Frauen und lachen. "Solange es noch geht, binden wir die Osterkrone gerne."

Wenn der Kranz fertig ist, wird er zwei Wochen lang den Brunnen am Marktplatz schmücken. Foto: Dorothea Roßkopf

Am Freitag, 31. März wird die fertige Krone dann in der Früh vom Bauhof Günzburg mit einem Kran zum Marktplatz transportiert und auf den Knauf des Guntiabrunnens gesetzt. Für gut zwei Wochen kann man den Osterbrunnen in der Innenstadt Günzburgs dann bewundern. Dabei gehe es den Freiwilligen allerdings nicht um Touristen, sondern um die Menschen, die das ganze Jahr über in Günzburg wohnen, legt Stocker offen. "So kleine Dinge machen die Stadt doch liebenswerter", findet sie.