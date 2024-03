Günzburg

vor 17 Min.

So gehen die Arbeiten am Birketweiher voran

Mit einer Rüttelplatte als Baggeraufsatz wird der Jura-Kalk-Schotter am Uferrand verdichtet.

Plus Schweres Gerät steht auf dem Grund des Weihers für die Arbeiten am südlichen Ufer. Nach Ostern werden insgesamt 1000 Tonnen Kalk-Jura-Schotter verbaut worden sein.

Von Claudia Jahn

Die Arbeiten am Birketweiher nehmen volle Fahrt auf. Faszinierend zu sehen, wie auf dem ausgelassenen Grund des Weihers schwere Baufahrzeuge die Grundlagen für die Befestigung des südlichen Ufers schaffen. Hell leuchtender Jura-Kalk-Schotter wurde in großen Mengen am nördlichen Ufer abgeladen und zur Weiterverarbeitung aufgeschüttet. Ein großer Bagger steht auf einem befestigten Grund des Teiches und schaufelt den Schotter auf einen Kipper mit Kettenlaufwerk, den sogenannten Kettendumper.

Dieser fährt pausenlos ans Südufer und lädt dort seine Ladung ab. Vor Tagen schon sind dort große Wasserbausteinblöcke eingebracht worden zur Stabilisierung des Teichrandes, die nun mit dem Jura-Kalk-Schotter verdichtet werden. Diese Arbeit erfolgt mit einem zweiten Bagger, der am Südufer mit einer Anbauverdichter Rüttelplatte den Schotter festklopft und das so akkurat, dass das fertige Werk fast wie das Glattstreichen eines Tortengusses wirkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen