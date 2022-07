So reagiert Günzburg auf mögliche Energieknappheit

Plus Die UWB-Fraktion möchte ein Energiesparkonzept für die Stadt Günzburg. OB Jauernig spricht über einen Krisenstab, weniger Beleuchtung und ein vielleicht kälteres Waldbad.

Bedingt durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und den damit einhergehenden Wirtschaftskrieg gegen Deutschland kommt es seit einigen Wochen zu reduzierten Gaslieferungen und damit zu Engpässen bei der Energieversorgung. Nach Auffassung des Günzburger Oberbürgermeisters Gerhard Jauernig sei es nicht auszuschließen, dass sich dies noch weiter verschärft. Davon betroffen wären neben den privaten Haushalten auch die Wirtschaft und die öffentliche Hand. Die Fraktion der UWB beantragt aufgrund dieser Entwicklungen die Erstellung eines Energiesparkonzepts durch die Stadtverwaltung Günzburg sowie die kurz- und mittelfristige Umsetzung der sich daraus ergebenden Maßnahmen.