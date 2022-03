So schützen die Handballer des VfL Günzburg das Klima

Plus David Pfetsch und Daniel Jäger vom VfL Günzburg über die Klimaschutzbestrebungen der Handballer, den Zusammenhalt im Team und einen möglichen Klassenerhalt.

Eiskalt baden nach dem Sport. Spätestens seit sich Fußball-Weltmeister Per Mertesacker 2014 für "drei Tage in die Eistonne" legen wollte, ist diese Regenerationsmaßnahme deutschlandweit bekannt. Dass man damit auch etwas fürs Klima tun kann, beweisen nun die Handballer des VfL Günzburg. Im Rahmen der Günzburger Klimaaktionswochen sprechen David Pfetsch und Daniel Jäger mit unserer Redaktion über kaltes Duschen, den Zusammenhalt im Team und welchen Vorteil der Verein im Abstiegskampf hat.