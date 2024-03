Soldaten- und Gebirgsjägervereinigung erhöht Mitgliedsbeiträge

Nachdem die Beiträge seit Jahrzehnten gleich geblieben waren, beschließt die Soldaten- und Gebirgsjägervereinigung Günzburg jetzt eine moderate Veränderung.

Die Entscheidung fiel erst nach längerer Diskussion und ziemlich am Ende der Jahreshauptversammlung. Da einigten sich die Mitglieder der Soldaten- und Gebirgsjägervereinigung Günzburg darauf, den Jahresbeitrag moderat zu erhöhen. Ein weiteres Thema war die Entscheidung darüber, ob der Verein der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung beitreten soll.

Gut Dreiviertel der Mitglieder begrüßte Erste Vorsitzender Franz Demharter auf der Jahreshauptversammlung in den Räumen der Trachtenstube in Günzburg. Ein besonderer Gruß galt dem Kreis- und stellvertretenden Bezirksvorsitzenden der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) Albert Dehm. Der warb um die Mitgliedschaft des Vereines zur BKV. Er betonte die Vorteile einer Mitgliedschaft in einer übergeordneten Organisation, der in Bayern über 80.000, davon im Kreis Günzburg 2000 Mitglieder angehörten. Die Vereinigung stehe für Kameradschaft, Traditionen, Heimatverbundenheit und Frieden. Die Abstimmung ergab eine einstimmige Entscheidung für den Beitritt zur BKV.

Franz Demharter berichtete von mehreren Veranstaltungen, die von ihm und Vereinsangehörigen mit Standarte besucht wurden. So erwähnte er den Schwäbischen Wandertag in Grönenbach, die Fronleichnamsprozession in Günzburg, die Anwesenheit zum 70. Jubiläum des Patenvereines Burgau und den Volkstrauertag in Günzburg. Außerdem sprach er den aktuell gehaltenen Schaukasten an, den Besuch des runden Tisches der Stadt Günzburg, bei der man einen Zuschuss von 100 Euro beantragt habe sowie die Ausrichtung des Schwäbischen Wandertages 2024 in Günzburg.

Schwäbischer Schützentag findet am 5. Mai statt

Am Ende gab es einen etwas längeren Diskurs, als der Zweite Vorsitzende Alexander Förg vorschlug, den Jahresbeitrag moderat zu erhöhen. Der momentane Beitrag liege seit der Währungsumstellung bei zehn Euro. Dies wurde allgemein anerkannt, nur über die Höhe war man sich erst uneins. Man einigte sich dann auf eine Erhöhung um fünf auf 15 Euro ab diesem Jahr. Angesprochen wurde als Letztes die Durchführung des Schwäbischen Schützentages durch die Soldaten- und Gebirgsjägervereinigung in Günzburg am 5. Mai. Der Erste Vorsitzende schilderte die Strecke, Start und Ziel sowie das angebotene Rahmenprogramm. Einiges sei bereits in die Wege geleitet, aber man benötige noch Streckenposten und Küchenpersonal. Er sprach an alle die Bitte aus, sich bei ihm zu melden, wer bereit zur Mithilfe wäre. (AZ)