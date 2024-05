Günzburg

Streit um Parkplatz an einem Verbrauchermarkt in Günzburg eskaliert

Wegen eines Parkplatzes sind in Günzburg ein Mann und eine Frau in Streit geraten.

Am Donnerstagvormittag ist in Günzburg ein 27-Jähriger mit einer bislang unbekannten Frau in einen Streit geraten. Grund hierfür war ein Parkplatz bei einem örtlichen Verbrauchermarkt. Im Rahmen des Streitgespräches wurde der Mann beleidigt. Außerdem stellte er später an seinem Fahrzeug einen Kratzer im Lack fest, der durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurde. Die Frau wird als schlank, 1.70 bis 1.76 Meter groß, mit Zopf beschrieben. Sie war mit einem roten VW mit Günzburger Kennzeichen unterwegs. Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Täterin geben können, werden gebeten sich an die Polizei Günzburg unter 08221/9190 zu wenden. (AZ)

